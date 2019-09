Un avion a cazut peste o casa. Zeci de militari se afla la fata locului

Avion prabusit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La conferinta de presa organizata, miercuri, in localitatea franceza Pluvigner, Franta, unde un avion militar de tip F-16 s-a prabusit, autoritatile au afirmat ca cei doi piloti „au facut totul pentru a evita zonele locuite".„Pilotul si copilotul au facut totul pentru a evita zonele locuite si s-au ejectat in ultimul moment, la 800 de metri de locul prabusirii”, a declarat lt. col. Pierre Rio, din cadrul delegatiei militare a departamentului. Avionul F-16 a decolat din Belgia in directia bazei aeronavale de la Lann Bihoué, din apropiere de Lorient, in vestul tarii. „Avionul nu era inarmat dar avea asupra sa macheta unui element de armament pentru a-i simula ‘aer ...