Un avion Airbus cu 234 de persoane la bord a aterizat in lanul de porumb

avion lan porumb google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un avion de pasageri rus a efectuat o aterizare de urgenta astazi langa Moscova la scurt timp dupa ce a decolat din cauza unor pasari aspirate in motoarele sale, au anuntat compania aeriana si mass-media de stat ruse, citate de Reuters. Zborul Ural Airlines efectua legatura intre Moscova si Simferopol in Crimeea. Nu au fost anuntate victime, potrivit acestor surse. Airbusul 321, cu 234 de persoane la bord, a efectuat o aterizare de urgenta langa Aeroportul International Jukovski, la sud-est de Moscova, a raportat agentia de presa RIA, citand Ministerul Situatiilor de Urgenta rus. Ural Airlines a declarat pe contul sau de Twitter ca nimeni nu a fost ranit cand zborul sau U6178 a fost nevoit sa at ...