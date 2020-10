Un baiat de patru ani, infectat cu COVID-19, care avea comorbiditati accentuate, a decedat in ultimele 24 de ore

Un baiat in varsta de patru ani, ce prezenta comorbiditati accentuate si o femeie, in varsta de 29 de ani, ce prezenta comorbiditati, se numara printre cele 53 de persoane infectate cu noul coronavirus, care au decedat in ultimele 24 de ore, potrivit bilantului anuntat de Grupul de Comunicare Strategica (GCS).