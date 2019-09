Un baiat si-a agresat fosta iubita dupa ce a bagat-o cu forta in masina. Un martor a reclamat incidentul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fata de 18 ani a fost trasa intr-o masina si lovita de fostul iubit, in localitatea Domnesti din judetul Arges, dar a reusit sa scape. Incidentul a fost sesizat la 112 de un martor. Potrivit reprezentantilor Politiei Arges, incidentul a avut loc joi in localitatea Domnesti, unde barbatul de 34 de ani a lovit o fata de 18 ani. „Din cercetari s-a stabilit ca barbatul ar fi incercat sa o determine pe o tanara de 18 ani, cu care a avut in trecut o relatie de prietenie, sa se urce in autovehiculul cu care se deplasa, ulterior acesta lovind-o. Dupa comiterea faptei, barbatul a fost identificat in trafic de catre politistii Sectiei de Politie Rurala Domnesti si cei ai Sectiei de Politie Rurala Schitu Golesti”, arata IP ...