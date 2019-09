Un baietel de 12 ani isi conduce mama spre altar, cu cateva zile inainte sa plece in cer

Un baietel de 12 ani isi conduce mama spre altar, cu cateva zile inainte sa moara. Keith Burkett din Stow, Ohio, Statele Unite ale Americii s-a stins dupa 6 ani in care a luptat din rasputeri cu o forma rara de cancer. Simtea ca puterile il lasa, iar la cei 12 ani ai sai, baietelul a avut maturitatea de a constientiza ca va muri.

Pentru ca isi dorea din tot sufletul sa-si vada mama mireasa si sa o conduca spre altar, Taylore Woodard, mama copilului, i-a pregatit acestuia o surpriza.

Ajutata de rude, femeia a organizat o ceremonie in sufrageria casei pentru a-i indeplini fiului ei dorinta de a o vedea imbracata in alb, casatorindu-se cu barbatul pe care il iubea.

„Keith mi-a spus: „Mami, mi-as dori sa te pot conduce spre altar inainte sa mor”. Acela a fost momentul in care am zis ca trebuie sa fac asta,” a povestit Taylore pentru Fox 8, conform Daily Mail.

La cateva zile dupa ce si-a condus mama spre altar, baietelul a murit. Sfasiata de durere, mama lui Keith a vrut sa impartaseasca momentul emotionant al nuntii cu persoanele care i-au fost alaturi copilului pana in ultimele momente si a postat video-uri si fotografii pe pagina de Facebook „Kourageous Keith”.

Mama a spus ca a fost cea mai dulce-amara, sfasietoare si emotionanta zi din viata sa. „Baietelul meu m-a condus spre altar, iar ultima sa dorinta a fost implinita”, a adaugat mama pentru sursa citata.

In video-ul care a emotionat o lume intreaga se vede cum baietelul, in scaun cu rotile, este adus in fata mamei sale, spre ofiterul de stare civila. Mama, imbracata in mireasa, se opreste si il pupa pe crestet, inainte de a ajunge langa viitorul ei sot, Adam.

In timpul ceremoniei, emotionata, mama se uita spre Keith si il prinde de manuta. Dupa ce au fost declarati sot si sotie, mirii au mers langa baietel sa-l pupe si sa-l stranga in brate.

„Nu credeam vreodata sa ajung sa-l implor pe Dumnezeu sa-mi ia copilul, dar preferam sa-l stiu langa Dumnezeu decat sa sufere in halul in care suferea. Nu era corect”, a adaugat mama. La mai putin de o saptamana dupa nunta, Keith a murit.

Taylore a impartasit vestea trista printr-un mesaj emotionant: „Intotdeauna vei fi cu mami! Nu stiu cum mami va reusi sa traiasca fara tine! O bucatica din mine s-a stins pentru totdeauna, dar iti promit baietelul meu ca voi incerca. Te iubesc atat de mult! Keith si-a luat astazi aripile, iar acum e in Rai. Deja mi-e atat de dor de tine, baietelul meu”.

Keith a inceput sa dea primele semne de boala la varsta de 5 ani. In martie 2012, baietelul a fost diagnosticat cu sarcom de tesuturi moi, un tip de tumora slab diferentiata. In ciuda tratamentului agresiv pe care l-a urmat, cancerul s-a raspandit in tot corpul, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata.

Pentru ca stia ca viata fiului ei se va sfarsi curand, mama i-a indeplinit ultimele dorinte. A imbracat casa de sarbatoare si a impodobit bradul in septembrie pentru a-i da ocazia lui Keith sa traiasca impreuna ultimul Craciun.

