Un baimarean și-a caștigat in instanța ieșirea din carantinta instituționalizata

Într-un proces care a durat două zile și s-a desfășurat on-line, judecătoria Baia Mare a dispus, joi, eliberarea de îndată a unui bărbat care fusese plasat în carantină institutionalizată din cauza Covid-19, scrie Lumea Justiției. Nu sunt clare argumentele care i-au dat câștig băimăreanului în procedura ordonanței președințiale, dechisă pe secția Civilă a instanței, dar […]