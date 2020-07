Un barbat a agresat sexual doua copile in varsta de 5 si 7 ani. Anchetatorii i-au gasit in telefon peste 1.800 de imagini cu fetele in ipostaze indecente

Un barbat de 46 de ani a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT, fiind acuzat de agresiune sexuala in forma continuata si pornografie infantila. Barbatul a agresat in mod repetat fiicele cumnatului sau, care aveau 5 si 7 ani si le-a fotografiat in ipostaze sexuale explicite. Anchetatorii au gasit in telefonul barbatului peste 1.800 de imagini.