Un barbat a alertat politia dupa ce fiica sa a disparut. Aceasta se afla de fapt la toaleta

Un barbat din Galati a sunat disperat la 112 sa anunte ca fiica sa de 12 ani nu a mai ajuns la scoala. Imediat dupa apel politistii au intrat in alera. „Minora a plecat la ora 07.40 spre scoala, dar nu a mai ajuns acolo. Barbatul a precizat ca a fost contactat telefonic de directorul scolii, care l-a anuntat ca fiica sa nu s-a prezentat la prima ora de curs", a declarat comisarul sef Gabriela Costin, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Galati. Un barbat a fost prins de politisti in timp ce incerca sa jefuiasca un magazin. Acesta se afla in control judiciar pentru furt Dupa doar cateva zeci de minute, adolescenta a fost gasita. Aceasta se afla chiar la scoala! Pentru ca a ...