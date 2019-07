Un barbat a amenintat ca arunca in aer Ambasada Suediei

suedia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un fan al rapperului A$AP Rocky a fost arestat dupa ce a amenintat ca va arunca in aer ambasada Suediei de la Washington, scrie Variety. Potrivit unei declaratii, suspectul, care a fost identificat drept Rebecca Kanter, a plasat o geanta la intrarea in ambasada, a aruncat dintr-o sticla lichid aproape de usa si a strigat „Voi arunca in aer nenorocirea asta”. Ziua urmatoare, Kanter a revenit la ambasada, unde a vorbit urat personalului si a facut mai multe referiri la A$AP Rocky, care este in prezent retinut in Suedia sub acuzatia de agresiune. Femeia a refuzat sa paraseasca zona marti si a fost retinuta de agentii secreti. Dupa arestarea ei, un raport al politiei arata ca femeia a fost acuzata de di ...