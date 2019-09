Un barbat a disparut in urma cu aproape 22 de ani. Cum i-a fost gasit trupul

google earth google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trupul unui barbat dat disparut in urma cu aproape 22 de ani a fost gasit cu ajutorul Google Earth. Masina victimei, scufundata intr-un lac, a fost sesizata intamplator de un localnic in timp ce folosea aplicatia Google Maps si acesta a alertat autoritatiile. EXCLUSIV! Afacerist de top din Iasi gasit SPANZURAT in vila sa! Vinurile sale au ajuns in toata tara! Cand vehiculul a fost scos din apa, un schelet a fost descoperit inauntru, iar investigatia a aratat ca ramasitele apartineau unui barbat in varsta de 40 de ani care a fost dat disparut din 7 noiembrie 1997. Anchetatorii presupun ca soferul a pierdut controlul masinii si a plonjat in lac. Fotografia din satelit care a dus la rezolvarea acestu ...