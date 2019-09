Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce a violat doua fetite: „Ambele victime sunt minore, au sub 14 ani"

Arest google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de 35 de ani din judetul Botosani a fost arestat preventiv pentru savarsirea a doua infractiuni de viol, dupa ce ar fi incercat sa abuzeze sexual doua fetite minore. Procurorul Andrei Ostafie, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani, a declarat ca barbatul, care are antecedente penale, le-ar fi acostat, pe o strada dintr-o localitate rurala din judetul Botosani, pe cele doua fetite de 12 si, respectiv, 13 ani, cu intentia de a intretine relatii sexuale cu acestea. EXPLOZIV! Reporterii BZI au avut dreptate! Fetita agresata sexual la Iasi l-a recunoscut pe olandezul criminal si pedofil! Ancheta este aproape gata! - FOTO, VIDEO „Ambele victime sunt minore, au sub 14 an ...