Un barbat a fost impuscat in Coreea de Nord de frica unei contaminari cu COVID-19: "Militari nord-coreeni au varsat benzina pe corpul sau si l-au ars in apa"

Fortele nord-coreene au executat prin impuscare un transfug sud-coreean - un barbat in varsta de 47 de ani care lucra in domeniul pescuitului -, care a intrat in apele teritoriale ale Coreei de Nord, dupa care au stropit corpul cu benzina si l-au ars, de frica unei contaminari cu noul coronavirus, a anuntat joi armata sud-coreeana.