Un barbat a fost injunghiat dupa o altercatie in trafic. Politistii au intervenit imediat

Un sofer de 29 de ani a fost injunghiat intr-o intersectie aglomerata din Bucuresti de catre un alt conducator auto. Cei doi s-au certat pentru ca niciunul nu a vrut sa ofere prioritate pe o straduta ingusta. In timp ce tanarul a ajuns la spital cu rani grave, agresorul a fugit si este cautat si la aceasta ora de politisti. O manevra banala, de acordare de prioritate, l-a scos din minti sambata pe un sofer, in cartierul Crangasi, in fata unui centru comercial. Incidentul s-a petrecut intr-o intersectie din Sectorul 6 al Capitalei. Dupa o sicanare in trafic, soferii au coborat din masina si au inceput sa se certe. Numai ca, unul dintre ei a scos cutitul. Cel mai tanar dintre soferi, un barbat de 28 ...