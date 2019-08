Un barbat a fost jefuit dupa ce s-a urcat intr-o masina de ocazie

Jaf masina ocazie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat care a fost jefuit, vineri, in timp ce a fost luat la ocazie, a sesizat Politia, faptasul fiind prins apoi, informeaza IPJ Dambovita. "O persoana a sesizat politistii cu privire la faptul ca ar fi fost deposedata, prin acte de violenta, de o suma de bani de catre un barbat necunoscut, care l-a luat la ocazie din Targoviste pana la Pietrari", precizeaza IPJ Dambovita. Politistii au identificat faptasul si in urma verificarilor s-a stabilit ca facea transport ilegal de persoane. Un barbat a fost lovita mortal de tren in Iasi - FOTO / UPDATE "Se efectueaza cercetari pentru stabilirea cu exactitate a imprejurarilor evenimentului", mai anunta IPJ Dambovita. ...