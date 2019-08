Un barbat a fost lovita mortal de tren in Iasi - FOTO / UPDATE

Accident tren Canta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Din informatiile primite de la reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi, un barbat a fost lovit mortal in aceasta seara de trenul care mergea pe ruta Cluj-Galati. La fata locului se afla mai multe echipaje de politie care continua cercetarile pentru a stabili cauzele producerii accidentului. Din pacate, echipajul SMURD nu a putut face nimic pentru a salva viata barbatului. In urma cu cateva minute, in dreptul pasajului Canta din Iasi, un om a fost lovit de un tren. Din primele informatii se pare ca acesta si-a pierdut viata imediat dupa impact. EXCLUSIV! Un barbat s-a aruncat in fata trenului in zona Frumoasa - FOTO Vom reveni cu detalii Daca ti-a placut articolul, te astept ...