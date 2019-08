Un barbat a fost oprit de politie in trafic. Era aproape de coma alcoolica

Alcolemie aproape de coma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de 39 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce o patrula rutiera l-a oprit in trafic, constatand ca bause o cantitate apreciabila de alcool. Accident rutier intr-o comuna ieseana. Soferul avea o alcoolemie uriasa Joi noapte, in jurul orei 00,00, politistii din cadrul sectiei 4 Politie Rurala Ianca l-au oprit in trafic, pe raza comunei Sutesti, pe un localnic, in varsta de 39 de ani, in timp ce conducea un autovehicul. ”Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, ocazie cu care politistii au constatat ca avea in aerul expirat o imbibatie alcoolica de 1,30 mg/l. Barbatul a fost condus la spital pentru recoltarea unor probe bio ...