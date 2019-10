Un barbat a fost prins de politisti in timp ce incerca sa jefuiasca un magazin. Acesta se afla in control judiciar pentru furt

Hot google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de 37 de ani a fost prins, joi seara, de politisti in timp ce incerca sa fure dintr-un magazin din Galati, desi cu doar o zi in urma fusese plasat sub control judiciar intr-un alt dosar in care este cercetat tot pentru furt. Acesta a fost dus la politie pentru audieri si va fi retinut. Potrivit IPJ Galati, politistii au fost sesizati, joi seara, cu privire la faptul ca un barbat a incercat sa fure produse dintr-un magazin de pe strada Brailei. Surprins de agentii de paza care au inchis usile magazinului pentru a-l impiedica sa fuga, barbatul le-a amenintat pe angajate si a aruncat cu borcane in geamuri, spargandu-le. Un autoturism a luat foc dupa ce s-a ciocnit violent de un camion Politistii care au a ...