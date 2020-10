Un barbat a fost prins furand 21 de bucati de salam dintr-un magazin din Arad

Un bărbat din Arad care ar fi furat 21 de bucăţi de salam dintr-un magazin a fost prins întâmplător de jandarmi, cu produsele asupra sa, într-un tramvai, unde a atras atenţia pentru că nu purta mască de protecţie.

Arădeanul are 32 de ani şi a fost surprins de camerele de supraveghere video ale unui supermarket, însă angajaţii nu ştiau că furase până când nu le-au spus jandarmii."Aflat într-un tramvai, le-a atras atenţia jandarmilor deoarece nu purta mască de protecţie şi consuma băuturi alcoolice. Jandarmii desfăşurau în acele momente o acţiune preventivă de responsabilizare a populaţiei cu privire la respectarea măsurilor de protecţie împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2. În urma verificărilor efectuate, jandarmii au descoperit în bagajul bărbatului 21 rude de salam, de diferite mărci", a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Arad, Dan Monoranu.Întrebat despre provenienţa produselor, bărbatul a spus că le are "de la o mătuşă", dar despre care nu ştia să spună unde locuieşte pentru că "s-a despărţit de soţ"."Jandarmii au făcut verificări la mai multe societăţi comerciale şi în scurt timp au identificat locul de unde au fost sustrase produsele respective", a mai precizat Monoranu.Confruntat cu imaginile în care apare cum ia din vitrinele frigorifice bucăţile de salam şi le bagă într-o plasă, bărbatul şi-a recunoscut fapta. Pe numele său au fost întocmite acte de sesizare necesare organelor de urmărire penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt. În plus, arădeanul a fost amendat cu 700 de lei pentru consum de alcool în locuri publice şi pentru nerespectarea măsurilor de prevenţie sanitară.