Un barbat a fost retinut de politisti dupa ce si-a violat fiica de 6 ani

"Un barbat in varsta de 47 de ani, din comuna Maicanesti, a fost retinut, in cursul zilei de joi, pentru 24 de ore, si urmeaza a fi prezentat instantei de judecata, vineri, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Acesta este cercetat in cadrul dosarului penal privind savarsirea infractiunii de viol", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea, Catalina Murariu. Potrivit unor surse apropiate anchetei, violul s-ar fi petrecut la inceputul lunii iulie, pe cand mama se afla la munca in strainatate, iar tatal a ramas acasa cu fetita de sase ani si jumatate si un frate mai mare. Sesizarea a fost facuta chiar de mama fetitei, pe 25 iulie. Destainuri INCREDIBILE in cazul " ...