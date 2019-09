Un barbat a incercat sa calce cu masina mai multe persoane, pe un bulevard din Capitala. A fugit, dar politistii l-au prins

Ne omoara cu zile! Leii romanesti retin si transmit cei mai multi virusi si bacterii din lume O echipa de cercetatori de la Universitatea Radboud din Nijmegen, Olanda, a primit premiul Ig Nobel pentru un studiu privind transmisibilitatea bacteriilor si virusilor de pe bancnote. Potrivit studiului, bacteriile supravietuiesc cel mai mult pe bancnotele romanesti, in timp ce Croatia are cele mai curate bancnote din lume, pozitie urmata, in mod surprinzator, de rupiile indiene.

Bataie intre politisti si localnici! Oamenii legii au recurs la spray lacrimogen O bataie generala a izbucnit intre mai multi localnici din comuna Somes-Odorhei, judetul Salaj, si doi politisti chemati sa aplaneze un coflict. La un moment dat, oamenii legii au pulverizat spray lacrimogen. Incidentul s-a petrecut in data de 8 septembrie, dar acum au aparut imaginile. Potrivit Politiei Salaj, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Jibou au fost chemati, prin 112, in data de 8 septembrie, sa intervina in comuna Somes-Odorhei la un scandal intre doi barbati.

Romania se va confrunta cu un val de aer polar! Temperaturile vor fi... Un val de aer polar vine deasupra Romaniei, incepand cu saptamana viitoare. Temperaturile vor scadea chiar si cu 10 grade in unele regiuni. "O masa de aer rece, care a afectat deja zona de nord a tarii, se va deplasa si va determina scaderea valorilor termice si in jumatatea sudica. Astazi, temperaturile maxime se vor situa in jur de 21-29 de grade, iar temperaturile minime, la noapte, vor cobora pana in jurul valorii de zero grade, in depresiuni.

Casa Albă a confirmat lichidarea lui Hamza bin Laden, fiul preferat al lui Osama bin Laden Casa Albă a confirmat sâmbătă lichidarea lui Hamza bin Laden, fiul preferat al lui Osama bin Laden, prezentat drept succesorul acestuia la conducerea Al-Qaida şi al cărui deces a fost raportat prima dată de mass-media americane la sfârşitul lui iulie.

Incendiu puternic în Delta Dunării: 10 hectare de vegetaţie uscată, mistuite de flăcări Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, in Delta Dunarii. Au ars 10 hectare de vegetatie uscata, iar interventia pompierilor a fost ingreunata de intuneric si de terenul mlastinos. UPDATE: In jurul orei 11:15, incendiul a fost localizat si lichidat.

Klaus Iohannis: „Rares Bogdan, unul dintre cei mai noi si mai de succes politicieni" Presedintele Klaus Iohannis a tinut sa scoata in evidenta, la Scoala de vara a TNL, contributia lui Rares Bogdan la evolutia Partidului National Liberal

Înălțarea Sfintei Cruci. De ce se ține post astăzi Înălțarea Sfintei Cruci este o sărbătoare creștină importantă, marcată în calendarul ortodox pe 14 septembrie. Află ce simbolizează, de ce se ține post și care sunt tradițiile și superstițiile legate de această zi.