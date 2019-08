Un barbat a luat taxiul pana la Roma (1803 kilometri)! Cat i-a afisat aparatul ca are de platit

Intamplare ca-n filme in orasul danez Odense! Un taximetrist a relatat pentru cotidianul Metroexpress cum in timpul unei ture de noapte, un client s-a urcat in masina lui, la ora 1 dimineata, si i-a cerut sa il duca la Roma, adica la 1.803 kilometri distanta.

„Intr-o prima faza am crezut ca vrea sa mearga la aeroport – dar nu, el voia sa ia taxiul pana acolo”, a declarat soferul Martin Langstred.

Barbatul nu isi aminteste numele pasagerului. dar i-a ramas in minte cursa, la care are si chitanta in valoare de 29.226 de coroane (3.920 de euro) pentru a dovedi acest lucru.

„Voia sa vada o biserica anume in Roma. Era un vis de-al lui”, a adaugat Langstred. Calatoria pana la Roma a durat trei zile. Taxiul danez a fost nevoit sa traverseze Germania, Austria si Italia.

Langstred sustine ca nu a dormit in timpul calatoriei, dar a sarbatorit sosirea cu un sandvis italienesc si o noapte de cazare in Italia.

„Dupa aceea am mers acasa si mi-am luat liber in urmatoarele trei-patru zile. Am castigat aproape o luna de salariu in aceasta calatorie”, a declarat el pentru Metroxpress.

