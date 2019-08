Un barbat a murit dupa ce a fost ucis de fulger

fulger google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Furtunile de joi, 8 august 209, au facut prapad in mai multe judete din tara. Un barbat din localitatea Popeni, judetul Vaslui, a fost lovit de trasnet in timpul furtunii care s-a abatut asupra localitatii. Din pacate, acesta a decedat dupa ce a fost lovit de un fulger, iar o alta persoana a fost transportat la spital cu arsuri grave. Potrivit ISU Vaslui, un echipaj de prim ajutor si o echipaj de terapie intensiva mobila au intervenit in localitatea Popeni, comuna Zorleni – din judetul Vaslui, pentru doua persoane lovite de fulger. Un incident similar s-a petrecut si in luna iulie, la Iasi. Concret, un barbat in varsta 35 de ani din localitatea ieseana Tomesti, a fost lovit de fulger. Din fericire, ...