Un barbat a murit, dupa ce s-a aruncat de la etajul al treilea al Spitalului Clinic Județean Mureș

Un pacient în vârstă de 74 de ani, internat la Spitalul Clinic Județean Mureș, a murit după ce s-a aruncat în gol de la etajul al treilea al unităţii medicale. Bărbatul le-a povestit colegilor de salon că suferă din cauza singurătăţii, după ce soția l-a părăsit, potrivit Mediafax.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Mureș, Emanuela Rugină, bărbatul de 74 de ani, din localitatea Șincai, a murit în noaptea de miercuri spre joi. Acesta ar fi deschis fereastra salonului în care era internat, aflat la etajul al treilea, şi s-ar fi aruncat în gol.

„În jurul orei 01.15 am fost sesizați că o persoană ar fi fost găsită decedată în curtea Spitalului Clinic Județean. Colegii s-au deplasat la fața locului, au constatat că se confirmă cele sesizate. Am identificat victima în persoana unui bărbat de 74 de ani, din comuna Șincai, județul Mureș. Cadavrul acestuia a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei, iar în cauză efectuăm cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a declarat Emanuela Rugină, purtătorul de cuvânt al IPJ Mureș.

Directorul medical al Spitalului Clinic Județean Mureș, Edith Simona Ianoși, a precizat că bărbatul a mai avut o tentativă de sinucidere, pe 1 mai. Acesta le-ar fi povestit colegilor de salon că suferă din cauza singurătăţii, după ce soția l-ar fi părăsit.

Citește și: Polițista din Pașcani care s-a plâns de mașinile MAI, mesaj nou pe Facebook: 'Nu știam că după ce ieși de pe băncile școlii te lovești cu capul de un zid mare'

„A fost internat în cadrul Spitalului Județean Mureș, respectiv pe Secția Medicină Internă, în data de 6 mai. Pacientul a fost internat pentru un sindrom dureros abdominal, de etiologie neprecizată. Acest pacient a mai avut o tentativă de suicid, în data de 1 mai, atunci a încercat să-și ia viața, încercând să-și tăie venele. A fost internat atunci pe Secția de Chirurgie Plastică, unde s-a rezolvat cazul din punct de vedere al chirurgiei plastice. Tot în data de 1 mai, pacientul a fost consultat la Psihiatrie, unde s-a pus diagnosticul de depresie severă, s-a recomandat un tratament psihiatric”, a spus Edith Simona Ianoși.

Conform colegilor de salon, bărbatul ar fi avut un comportament ciudat pe parcursul întregii zile de miercuri.

„Am înțeles că pacientul, din ce spun colegii de salon, într-adevăr avea tendința de a vorbi destul de negativ despre lumea din jur, dar nu a propunțat cuvântul suicid. Pacientul a așteptat până toată lumea s-a culcat, la ora 24.00 asistenta de secție a făcut ultima vizită, inclusiv medicul de gardă a fost la ora 20.00 în vizită, dar nu a găsit nereguli. La ora 01.00, după câte am înțeles, nimeni nu a văzut, pacientul s-a aruncat, din nefericire, de la etajul 3, din salonul 8 al Secției de Medicină Internă și a fost găsit de către salvarea care se îndrepta spre Secția de Medicină Internă ca să ducă un alt caz”, a mai precizat Edith Simona Ianoși.

Pacientul a declarat, la internare, că locuia cu mama lui.