Un barbat a refuzat termoscanarea intr-un magazin și a devenit recalcitrant. Polițiștii chemați l-au incatușat. VIDEO

Mai mulţi poliţişti au intervenit la un centru comercial din sectorul 5 din Bucureşti, pentru a aplana un conflict izbucnit după ce un bărbat a refuzat să i se ia temperatura corporală la intrarea în spațiul comercial. Bărbatul ar fi devenit recalcitrant, astfel că au fost chemate echipaje de poliție, dar, în urma refuzului de