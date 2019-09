Un barbat a sfidat logica. A fost gasit de autoritati inghetat pe canicula

Barbat gasit in soc hipotermic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un botosanean a reusit sa sfideze orice logica si a fost gasit inghetat. Barbatul de aproape 60 de ani nu mai dadea niciun semn de viata, asa ca rudele au intrat in alerta. Un echipaj de ambulanta si unul de pompieri s-au dus acasa la barbat. L-au gasit in beciul locuintei. Barbatul tremura, era in stare de semiconstienta, iar temperatura corpului ii era extrem de scazuta. O fosta angajata la numarul de urgenta 112 face dezvaluiri: Din nefericire, mandria mea a murit incet si chiar a fost inlocuita de o rusine imensa Botosaneanul a fost dus de urgenta la Spitalul din Dorohoi iar mai apoi transferat, in stare grava, cu un echipaj SMURD, la Spitalul Judetean ”Mavromati“ ...