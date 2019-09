Un barbat acuzat ca facea trafic de cannabis a fost condamnat sa tunda iarba

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat din Gorj acuzat ca facea trafic de cannabis a fost condamnat la 2 ani si doua luni de inchisoare cu suspendare si la 80 de zile de munca in folosul comunitatii, la Primaria Targu-Jiu. Acesta se va ocupa de intretinerea spatiilor verzi. Magistratii Tribunalului Gorj l-au condamnat, marti seara, la doi ani si doua luni de inchisoare cu suspendare pe barbatul judecat pentru trafic de droguri. Totodata, judecatorii il obliga pe acesta sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii, timp de 80 de zile, la Primaria Targu-Jiu, judetul Gorj, unde sa asigure intretinerea spatiilor verzi. Ieseanca saltata din aeroport, din cauza drogurilor din Grecia „Contopeste pedepsele aplicate inculpatului in pedeapsa cea mai gr ...