Un barbat acuzat de pedofilie a murit dupa o interventie a jandarmilor

barbat mort google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de 50 de ani a murit sambata la spital, dupa ce ajunsese in coma in urma unei interventii a jandarmilor din Vatra Dornei, barbatul fiind acuzat de pedofilie. O femeie s-a plans jandarmilor ca barbatul ar fi incercat sa agreseze o copila la un spectacol folcloric din oras. Caz socant in Hargita! Un politist a fost batut pana a fost bagat in spital! Ce s-a intamplat Extras din multime, barbatul a refuzat sa se legitimeze si a devenit agresiv. A fost imobilizat de jandarmi, care i-au pulverizat in fata spray paralizant. Imediat dupa interventie, barbatul a lesinat si a ajuns in coma profund la spitalul din Suceava. Ulterior, barbatul a murit la spital. Daca ti-a placut articolul, te ...