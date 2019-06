Un barbat cu cetatenie romana si palestiniana planuia un atac kamikaze cu bomba, la metroul din Bucuresti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Detalii socante ies la iveala in cazul unuia dintre indivizii condamnati pentru terorism in Romania. Barbatul planuia un atac kamikaze in Capitala, cel mai probabil la metrou. In laptopul sau, anchetatorii au gasit harti cu reteaua de la metrou si clipuri cu aglomeratia din subteran. Barbatul care are dubla cetatenie, romana si palestiniana, isi asteapta sentinta intr-un centru de psihiatrie, acolo unde e internat. La metrou nu ai loc sa arunci un ac in orele de varf. Asta i-a atras atentia si tanarului de 30 de ani cu dubla cetatenie, romana si palestiniana, radicalizat. Sunt indicii ca aici ar fi planuit un atac terorist. Cauta harti si aduna in laptoul personal imagini cu cele mai tranzitate statii din Bucuresti. Statia Piat ...