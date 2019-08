Un barbat de 70 de ani prins cu permis fals. Acesta a fost oprit dupa ce nu a acordat prioritate pietonilor

Politia rutiera 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de 70 de ani, din Botosani, care nu a acordat prioritate unor pietoni, le-a prezentat politistilor un permis de conducere fals, ce parea emis de autoritatile britanice, dar fara a avea toate elementele de siguranta. Oamenii legii au deschis un dosar penal in acest caz. Barbatul de 70 de ani, din Botosani, este cercetat pentru conducere fara permis, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals, dupa ce a fost prins in trafic neacordand prioritate unor pietoni si le-a prezentat politistilor un permis fals, ce parea emis de autoritatile britanice. Iesean trimis dupa gratii pentru folosirea unui permis de conducere fals „Cu ocazia controlului, acesta a prezentat un permis de ...