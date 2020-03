Un barbat de origine indiana pe nume Reuben Singh a intrat intr-o banca din Londra pentru a lua imprumut 5.000 de lire sterline

O poveste incredibila s-a viralizat pe retelele de socializare.

Un barbat de origine indiana pe nume Reuben Singh s-ar fi dus la o banca din Londra pentru a lua imprumut 5.000 de lire sterline. Indianul i-ar fi spus bancherului ca pleaca intr-o calatorie de afaceri in Europa. Pentru a obtine imprumutul, Reuben Singh ar fi fost informat ca trebuie sa garanteze un obiect de valoare. Barbatul i-ar fi dat bancherul cheile masinii lui, un Rolls Royce care costa un sfert de milion de lire sterline.

„Masina este parcata pe strada din fata bancii. Am toate actele necesare”, i-a spus Reuben Singh bancherului, conform postarii care circula zilele acestea pe toate retelele de socializare. Banca i-a acceptat imprumutul, folosind bolidul de lux drept garantie.

Directorul bancii si angajatii acestuia s-au amuzat copios pe seama barbatului care a garantat un Rolls Royce de 250.000 de lire sterline, pentru un imprumut de 5.000 de lire sterline. Unul dintre angajatii bancii din Londra a parcat masina in incinta institutiei. Doua saptamani mai tarziu, Reuben Singh s-a intors si a platit datoria, cu o dobanda de 15.41 de lire sterline. Curios, bancherul l-a intrebat: „Domnule, suntem foarte confuzi. Cat timp ati fost plecat, v-am verificat identitatea si am descoperit ca sunteti un multimilionar. De ce ati avut nevoie de imprumut?”.

Omul de afaceri i-a raspuns prompt bancherului: „Unde altundeva in Londra as putea sa imi parchez masina pentru doar 15,41 de lire sterline timp de doua saptamani”.

Reuben Singh are cate un Rolls Royce pentru fiecare turban

Nu se stie daca povestea de mai sus este complet reala, insa omul de afaceri Reuben Singh exista si este unul dintre cei mai bogati din Marea Britanie. Acesta este stabilit la Londra si este CEO-ul companiei alldayPA. Barbatul este celebru pentru pasiunea obsesiva pe care o are pentru masinile de lux. El are cate un Rolls Royce pentru fiecare culoare a turbanelor pe care le poarta. In fiecare zi, el isi asorteaza turbanul cu bolidul de lux pe care alege sa il conduca in ziua respectiva.

