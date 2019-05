Un barbat din Fantanele prins baut la volan

Poliţişti din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac au depistat la data de 25 mai a.c., în jurul 20.30, un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din localitatea Fântânele, județul Constanța, în timp ce conducea un autoturism, în aceeași localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,35 mg/l alcool în aerul pur expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.