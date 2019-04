Un barbat din judetul Vaslui a intrat in greva foamei in fata primariei din localitate - VIDEO

barbat din judetul Vaslui google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat cu un picior amputat din Comuna Bunesti Averesti, judetul Vaslui, cel care de altfel a mai fost filmat in timp ce se tara pe scarile dispensarului pentru a ajunge la medicul de familie - a intrat in greva foamei spunand ca nimic nu s-a schimbat in bine, ba mai mult, masurile luate de guvern i-au lasat fara alocatia de hrana pe insotitorii persoanelor cu handicap. Dupa mai bine de 5 ani de cand scrie sesizari la institutiile statului pentru a construi o rampa la dispensar pentru a nu se mai tara ca sa intre in institutie, Ion Matasa, in varsta de 44 de ani, a declarat ca va intra in greva foamei incepand de maine, 10 aprilie. VIDEO AICI Daca ti-a placut ...