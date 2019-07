Un barbat din Pascani, retinut de politisti, suspect in cazul cadavrului gasit la Darasti, Ilfov

barbat retinut google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de 25 de ani, din municipiul Pascani, a fost retinut de polititi, el fiind suspect in legatura cu cadavrul gasit la Darasti. Politia Capitalei anunta ca un barbat de 25 de ani, din municipiul Pascani, suspect in legatura cu cadavrul gasit la Darasti (Magurele, judetul Ilfov), a fost retinut si urmeaza a fi prezentat magistratilor cu propuneri legale. ''La sediul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti a fost condus un barbat de 25 de ani, din municipiul Pascani, banuit ca ar fi savarsit fapta. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, acesta urmand a fi prezentat magistratilor cu propuneri legale'', se precizeaza in informarea transmisa de catre Politia Capitalei ...