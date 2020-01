Un barbat din Romania isi astepta randul la bancomat. A observat un batran care era trist fiindca ii lipseau cinci lei de pe card

Povesti emotionante de viata apar exact atunci cand te astepti mai putin, iar prezentarea lor in spatiul online ofera tuturor internautilor posibilitatea de a afla intamplari cu puternica incarcatura sufleteasca. Un barbat care isi astepta randul la un bancomat a avut parte de o astfel de experienta, iar apoi a povestit totul pe pagina de socializare.

La un moment dat, barbatul a observat ca un batran aflat in fata lui este foarte trist fiindca ii lipseau bani de pe card. Nu era vorba despre o suma impresionanta – doar cinci lei lipseau din contul batranului -, insa acesta avea nevoie urgenta de acei bani.

„La bancomat. Nu se misca randul. Privesc mai in fata, peste doi oameni. Vad un domn in varsta, ajutat de un functionar al bancii. Se indeparteaza amandoi, el descumpanit… Inainte de a-mi veni randul la bancomat, se apropie din nou cu cardul in mana. Isi taraie greu un picior. „Va rog sa ma lasati putin, stiam ca mai am 15 lei, dar am doar 10 lei. Trebuie totusi sa-i scot, sa am cu ce ajunge acasa!” Privirea ii este demna, imbracat curat. Departe de el gandul de a cersi, e pur si simplu… situatia in care se afla acum, pana la urmatoarea pensie” , povesteste barbatul pe Facebook.

”Nu vrea sa cerseasca! Ma doare si mai tare”

Supararea batranului l-a emotionat pe barbat, asa ca i-a intins acestuia 10 lei, rugandu-l sa-i primeasca. Dar acesta, nedorind sa se transforme intr-un cersetor, a protestat. Abia dupa ce si-a dat seama ca omul de langa el nu doreste sa il jigneasca, ci doar sa il ajute, batranul a primit hartia de 10 lei.

”O multime de aer imi imparte pieptul in doua. Cum sa fac? Ma prefac grabit, ii intind 10 lei si il rog sa accepte asa, de data asta, pentru ca timpul cat sta el la bancomat…imi trebuie mie. Intinde mana, ia banii, dupa care isi da seama ce a facut si protesteaza. Nu vrea sa cerseasca! Ma doare si mai tare. Il rog frumos sa ma lase sa-l ajut, ii explic ca e bucuria mea sa-i dau acesti 10 lei. Isi da seama ca nu am vrut sa-l jignesc, accepta. Pleaca, in spatele meu un alt tanar avea banii pregatiti. Ne bucuram impreuna ca i-a acceptat pe ai mei. Era pregatit sa ii ofere pe ai sai daca nu as fi facut eu acest gest” , a mai scris barbatul pe pagina de socializare.

”Nu e vina ta ca esti bogat. Dar e vina ta daca el ramane flamand”

”Nu e nevoie sa mergi mai departe de locul in care te afli pentru a descoperi ocazii in care sa fii…OM. Mi se face brusc rusine de toate cosurile pline fara masura, fara calcule. De excese, mofturi, branduri, parfumuri, creme, optionale pe masina, esarfe, excursii, stele pe hoteluri, scofeturi, restaurante, specialitati. Ma simt atat de murdar si josnic, excesiv de bogat pentru saracii lumii acesteia. E o senzatie viscerala de durere, o mila care taie pe dinauntru.Si o vina, ca si cum toti banii lumii ar sta intr-o minge. Cu cat bogatii devin mai bogati, cu atat saracii devin mai lipsiti. Asa o fi? Avem datoria sa fim atenti si sa daruim. Saracia inseamna depresie. Un gest poate aduce lumina, o umbra de atentie poate amana sfarsitul. Supa lui instant de 2 lei se confrunta in mod direct cu ciorba ta de la restaurant, de 20 lei. Se privesc, una searbada si bolnava, cealalta bulbucandu-se de grasime, jucausa cu focaccia, smantana si ardei. Nu e vina ta ca esti bogat. Dar e vina ta daca el ramane flamand, cand saracia lui a trecut pe sub lumina ochilor tai satui”, scrie Stelian Dobre pe pagina sa de Facebook.

