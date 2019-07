Un barbat din Sibiu a incercat sa rapeasca o fata de 7 ani, de pe strada

rapire strada google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In plin scandal privind cazul de Caracal, un barbat de 67 de ani, din Sibiu, a incercat sa rapeasca o fata de 7 ani, de pe strada din oras. Acesta a fost oprit de oameni, care au anuntat imediat Politia. Reprezentantii Politiei Sibiu au transmis, marti, ca barbatul de 67 de ani este cercetat penal pentru agresiune sexuala si lovire sau alte violente, dupa ce a mangaiat o fata de 7 ani si apoi a incercat sa o rapeasca de pe strada. „In timp ce se deplasa pe strada Lunga din municipiul Sibiu, barbatul ar fi avut un comportament neobisnuit fata de o minora in varsta de 7 ani, mangaind-o in zona capului si a fetei, apoi ar fi incercat sa o determine pe aceasta sa plece cu el, moment in care, auzind re ...