Un barbat fara permis si sub influenta alcoolului, urmarit de politisti in trafic, pe E85

Un bărbat fără permis şi aflat sub influenţa alcoolului a fost urmărit de poliţişti miercuri, în trafic, aproape patru kilometri, pe DN 2 - E 85, după ce a refuzat să oprească la semnalul unui echipaj de la Serviciul Rutier, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea potrivit Agerpres.

"Miercuri, în jurul orei 12,40, un echipaj al Serviciului Rutier a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe DN2 - E85, pe direcţia Buzău- Focşani, însă conducătorul auto şi-a continuat deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune, pe o distanţă de aproximativ patru kilometri", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vrancea, Paula Enache.Potrivit poliţiei, pe durata deplasării, conducătorul autoturismului a efectuat manevre riscante şi chiar a intrat în coliziune cu o altă maşină, fără a fi înregistrate însă victime.Şoferul a oprit abia după ce a ajuns în dreptul unei coloane de autovehicule oprite la semafor, iar poliţiştii au constatat că se afla sub influenţa alcoolului şi nu deţinea permis pentru nicio categorie de vehicule."Ajungând în dreptul unei coloane de autovehicule oprită la culoarea roşie a semaforului, autoturismul fost interceptat de către poliţişti. Întrucât cel în cauză, un bărbat de 39 de ani din comuna Coteşti, emana halenă alcoolică, poliţiştii rutieri l-au testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentraţie de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit şi faptul că bărbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule", a precizat Paula Enache.Bărbatul a fost condus la spital, unde au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.