Un barbat fotografiat in timp ce agresa o femeie pe strada, candidat din partea PNL. Orban: "Imi pun obrazul pentru el"

Jenor Beudean, un barbat surprins de un fotograf, in 2016, in timp ce o ataca pe bistriteanca Nicoleta Constantinescu, cu care avusese o altercatie in trafic, candideaza la primaria din comuna sa natala, din judetul Bistrita-Nasaud. Ludovic Orban a declarat: "Imi pun obrazul pentru el", arata libertatea.ro.