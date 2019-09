Un barbat injunghiat din Neamt a fost transferat de urgenta la Iasi. Din cauza alcoolului a uitat ce i s-a intamplat

SMURD google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat, de 51 de ani, din Vanatori-Neamt, a fost transferat la Iasi, de la UPU Piatra Neamt, cu elicopterul SMURD. Transferul de urgenta s-a facut astazi, 7 septembrie, de pe Stadionul municipal din Piatra Neamt, barbatul avand trei rani injunghiate toracic, dintre care una cu penetrare in zona inimii si o rana abdominala. El a fost adus azi-noapte de la CPU Targu Neamt, unde s-a decis sa fie trimis la UPU Piatra Neamt. Ce au decis magistratii privind crima care a ingrozit Romania in luna mai. Ce se intampla cu omul de afaceri care si-a ucis bunica „Pacientul s-a prezentat avand trei plagi injunghiate toracic si una abdominala, in stare avansata de ebrietate. A fost transferat stabil spre Piatra Neamt ...