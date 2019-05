Un barbat misterios, sfasiat de durere la mormantul lui Razvan Ciobanu! "Plange in hohote, saracul"!

Trecerea in nefiinta a lui Razvan Ciobanu a socat pe toata lumea si cei care il cunosteau nu contenesc sa vorbeasca despre golul pe care creatorul de moda l-a lasat in urma lui.

Printre persoanele publice care au plans la capataiul creatorului de moda si s-au rugat pentru sufletul lui s-au numarat Catalin Botezatu, Raluca Badulescu, Oana Roman si sotul ei, Ilinca Vandici, Alin Galatescu, Rita Muresan si Vica Blochina.

Razvan Ciobanu, vizite misterioase la mormantul lui! "Toate candelele pe care le vedeti acolo sunt aprinse de el"

Zeci de coroane si flori se regasesc si acum la locul de veci al controversatului print al modei romanesti, iar la mormantul lui devenit loc de pelerinaj dupa mediatizarea intensa din ultimele doua saptamani, se reculeg zilnic tot felul de oameni. Unii l-au cunoscut, altii nu!

Un varstnic care merge in fiecare zi la cimitirul din Ferentari, unde se odihneste sotia lui, chiar langa locul de veci al designerului, ne-a povestit ca, aproape in fiecare zi, un barbat misterios merge, ora 19, la locul de veci si plange.

"Eu vin mereu la cimitir si stau cateva, deseori pana seara. Ii citesc ziarul sotiei mele, Dumnezeu sa o ierte, si ii mai povestesc ce se intampla in politica, pe la emisiuni...Asa ma simt eu mai aproape de dansa chiar daca multi poate ma vor lua in deradere. Vad mereu tot felul de barbati bizari la mormantul lui Razvan Ciobanu, ca e aproape de cel al sotiei mele. Au haine lucioase, pantaloni mulati si caciuli ciudate...Deh, stilul asta sui, de neinteles al tinerilor. Mai e insa un domn, care pare om serios...Pe el l-am vazut de multe ori la mormant. E tanar, destul de inalt, se imbraca normal, simplu, in culori inchise si sta la locul de veci minute bune. Plange in hohote, saracul, se vede ca a tinut la raposat. Inainte sa plece, mereu aprinde o candela, are un ritual. Toate candelele pe care le vedeti acolo sunt aprinse de el. Mie, sincer sa fiu, nu mi-a placut de Razvan Ciobanu absolut deloc, dar omul asta chiar ma impresioneaza", a declarat barbatul pentru WOWbiz.ro.

