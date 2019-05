Un barbat ramas vaduv s-a imbracat in femeie ca sa-i faca pe plac fiicei sale la scoala

Un barbat din Brazilia, care a ramas vaduv, a facut un gest emotionant de dragul fiicei sale. Acesta i-a cerut sa vina imbracat in femeie la serbarea scolara de Ziua Mamei.

Daniel Correa, in varsta de 33 de ani, a impresionat pe toata lumea cu gestul sau. Barbatul din Brazilia a ramas vaduv in urma cu doi ani, atunci cand partenera sa de viata, Stella Noleto, a incetat din viata in urma unor complicatii provocate de boala Lupus.

De Ziua Mamei, barbatul din localitatea Goiania i-a indeplinit cea mai mare dorinta fiicei sale, Luna, in varsta de cinci ani. Aceasta l-a rugat sa vina imbracat ca mama ei la serbarea organizata la scoala unde ea invata.

Daniel Correa a povestit ca initial a incercat sa-si convinga fiica sa mearga insotita la scoala de bunica sau matusile ei, insa micuta a insistat ca el sa fie cel care sa faca acest lucru.

„Mi-a cerut cu lacrimi in ochi sa fiu mama pentru o zi. Mi-a cerut sa-mi vopsesc barba roz si sa-mi pun peruca blonda, asa cum era parul sotiei mele”, a spus brazilianul.

Acesta a mers la la scoala imbracat intr-o rochie lunga fara maneci. la finalul evenimentului de la scoala unde invata Luna, daniel a realizat o filmare cu fiica sa, in care Luna spune ca este „alaturi de mama sa”.

„O iubesc pe Luna si as mai face asta ori de cate ori mi-ar mai cere”, a marturisit Daniel Correa, potrivit misiononline.net.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.