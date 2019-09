Un barbat s-a inecat dupa ce si-a cerut iubita in casatorie, sub apa, in timpul unei vacante - FOTO

kenesha google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat din Louisiana s-a inecat dupa ce si-a cerut iubita in casatorie, sub apa, in timp ce cuplul se afla in vacanta in Tanzania, informeaza CNN. Steven Weber si Kenesha Antoine stateau in insula Pemba, la Manta Resort, la o cabana cu un dormitor sub apa. Weber a facut cererea joi, in timp ce inota si tinea in mana un biletel la geamul dormitorului, inainte de a-i prezentat Keneshei si inelul. Pe biletul pus de Weber intr-o punguta transparenta scria: "Te iubesc mai mult in fiecare zi. Vrei sa fii sotia mea? Te mariti cu mine?", Insa Weber nu a mai iesit la suprafata. "Nu ai reusit sa vii inapoi, asa ca nu ai mai putut auzi raspunsul meu: Da, Da! De un milion de ori da, ma marit cu tine" ...