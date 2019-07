Un barbat si-a injunghiat fosta iubita si pe fratele ei si apoi a incercat sa se sinucida. Totul a fost transmis pe Facebook

Un barbat din judetul Arad a injunghiat doua persoane, in noaptea de joi spre vineri, una dintre victime fiind fosta sa iubita, care participa in acel moment la o petrecere in casa parintilor, iar agresorul a incercat sa-si ia viata cu acelasi cutit cand a fost gasit de politisti. Intregul incident a fost transmis LIVE pe Facebook.