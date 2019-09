Un barbat si-a socat vecinii dupa ce s-a autoincendiat in propria curte. Acesta se afla in stare grava

Un barbat s a autoincendiat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incident socant, joi seara, intr-o localitate din Alba. Un barbat a vrut sa-si puna capat zilelor si s-a autoincendiat in propria curte. Medicii au intervenit de urgenta. Tragedia s-a petrecut in localitatea Bucerdea din Alba. Barbatul de 50 de ani a trecut prin momente dificile in ultima perioada, iar problemele personale i-au pus capac. Barbatul nu a mai gasit nicio solutie si, din pacate, a decis sa incheie socotelile cu viata. Barbatul si-a dat pe el cu combustibil si si-a dat foc fara sa stea pe ganduri, potrivit presei locale. Cei care l-au vazut au ramas socati de scena si au pus imediat mana pe telefon. La fata locului au ajuns pompierii si medicii, care l-au transportat de urgenta ...