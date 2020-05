Un batran infectat COVID s-a spanzurat in baia Spitalului Județean Sibiu

Un bărbat de 76 de ani, internat la Spitalul Județean Sibiu dintr-un centru pentru vârstnici, s-a spânzurat în baia spitalului. Poliția Sibiu a anunțat că un bărbat în vârstă de 76 de ani din județul Mehedinți a fost găsit luni mort în incinta unei unități sanitare, unde era internat în calitate de pacient. „În fapt, […] The post Un bătrân infectat COVID s-a spânzurat în baia Spitalului Județean Sibiu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.