Un bebeluș din Republica Dominicana a murit dupa ce a baut, cu familia, un remediu COVID-19 pe baza de sange de țestoasa

O fetiţă de cinci luni din localitatea dominicană Comendador, de la frontiera cu Haiti, a murit după ce i s-a dat să bea sânge de broască ţestoasă, procurat de la un vraci haitian, pentru a o apăra de toate bolile, inclusiv de COVID-19, au informat marţi surse spitaliceşti citate de EFE, știre preluată de Agerpres.