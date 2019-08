Un bebelus din Statele Unite a fost ucis, dupa ce a fost abandonat in portbagajul masinii. Parintii nou-nascutului, au fost arestati

De-un sfarsit infiorator a avut parte un bebelus din statul american Wisconsin, nedorit de propria mama.

Dupa ce a venit pe lume, pruncul a fost pus intr-un sac de plastic si lasat in portbagajul masinii, unde a fost gasit mort. Cei acuzati de comiterea faptei sunt chiar parintii nou-nascutului care au fost arestati.

Marylinn A. Feher (22 de ani) si Allen L. Rice (19 ani), se afla in custodia Politiei si sunt cercetati pentru moartea copilului.

Tanara mama a nascut in baie, insa a crezut ca bebelusul este mort. Apoi, a invelit trupul intr-un prosop pe care i l-a dat tatalui. Tanarul de 19 ani a pus pruncul intr-un sac de plastic pe care l-a dus apoi in portbagajul masinii.

Cu aceeasi masina, tinerii parinti au plecat la spital, nu pentru ca medicii sa salveze copilul, ci sa acorde ingrijiri mamei. Intrebata ce s-a intamplat, tanara nici nu a recunoscut ca nascuse. Atat ea, cat si iubitul ei au refuzat sa spuna ce s-a intamplat cu bebelusul. Atunci, medicii au alertat Politia cu privire la disparitia unui nou-nascut.

In parcarea spitalului, politistii au descoperit masina cu care venisera tinerii. In portbagajul autoturismului a fost descoperit bebelusul ce fusese pus in sacul de plastic de aproape trei ore, a precizat Departamentul Serifului din Wood County, citat de Fox 11 News.

Medicii au facut minute-n sir manevre de resuscitare, insa bebelusul nu a mai putut fi adus la viata.

Cei doi parinti au fost arestati de politisti. In timpul audierilor, mama le-a dezvaluit agentilor ca, la un control medical, nu l-a luat in seama pe medicul care i-a spus ca este insarcinata. Motivul: i s-a spus ca nu poate avea copii, in urma unei serii de analize pe care le-a facut in 2015.

Femeia a afirmat ca nici nu a stiut ca este insarcinata in momentul in care a nascut bebelusul in toaleta. Surse din randul anchetatorilor, citate de ziarul Wisconsin Rapids Tribune, precizeaza ca mama a recunoscut ca nu si-a dorit bebelusul pe care l-a strangulat si l-a lovit in cap.

Tanara de 22 de ani a fost arestata, iar instanta a stabilit o cautiune de 250.000 de dolari. De asemenea, tatal bebelusului a fost incarcerat si are o cautiune de 35.000 de dolari, fiind acuzat de neglijenta.

Cei doi parinti urmeaza sa judecati pe 22 aprilie.

