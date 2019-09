Un bebelus nu poate fi atins de proprii parinti deoarece ii cade pielea. Afectiunea rara de care sufera acesta i-a uimit pe medici

Bebelus care plange google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un bebelus, care sufera de o afectiune rara si incurabila, nu poate fi luat in brate fiindca ii cade pielea si ramane cu rani. Victor si Adriana Nava, in varsta de 35, respectiv 36 de ani, nu isi pot imbratisa fiul, pe Adrien, fiindca ar ramane cu basici severe la o simpla atingere. Cuplul si-a dat seama din prima ca ceva nu e in regula cu micutul pentru ca atunci cand s-a nascut a inceput sa urle violet si sa tremure, iar la scurt timp a fost diagnosticat cu Epidermoliza Buloasa. Aceasta afectiune cauzeaza rani care au fost comparate cu arsuri de gradul al treilea. Clarvazatoarea Maria Ghiorghiu are probleme grave de sanatate: "Din pricina a mai multor interventii chirurgicale pe ...