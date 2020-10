Un beneficiu al pandemiei: lumea a fost mai silentioasa

In urma analizarii datelor colectate de la propietarii a 5.894 de ceasuri si telefoane inteligente de la Apple, care au acoperit mai mult de jumatate de milion de niveluri de zgomot in total, inainte si dupa inceputul pandemiei de COVID-19, s-a constatat ca nivelurile zilnice de zgomot au fost cu aproape 3 decibeli mai scazute in martie si aprilie, in comparatie cu lunile ianuarie si februarie.