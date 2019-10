Un biciclist a murit, dupa ce a fost lovit de o ambulanta

Un biciclist în vârstă de 30 de ani a murit după ce a fost lovit de o ambulanţă, în comuna Scoarța, județul Gorj, transmite Mediafax.

Potrivit IPJ Gorj, bărbatul în vârstă de 30 de ani a fost lovit de o ambulanţă, marți seara, în timp ce se plimba pe bicicletă, în comuna Scoarța, pe DN 67, fără să poarte vestă reflectorizantă.

Victima a murit la scurt timp de la producerea accidentului, din cauza rănilor grave.

Din cercetările făcute de poliţişti a reieşit faptul că un bărbat de 56 de ani, din orașul Novaci, în timp ce conducea un autovehicul pe DN 67 Scoarţa din direcția judeţului Vâlcea către municipiul Târgu -Jiu, a observat în scurt un biciclist, de 30 de ani, din oraşul Novaci, ce era nesemnalizat, acroșându-l cu partea dreaptă față a autospecialei.

S-a acordat primul ajutor biciclistului și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, ulterior fiind constatat decesul acestuia.

Potrivit IPJ Gorj, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, urmând ca ulterior să-i fie recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Potrivit reprezentantului SAJ Gorj, ambulanța a făcut transferul unei paciente către un spital din județul Vâlcea și se întorcea la Târgu-Jiu.

„Era o ambulanță care se întorcea de la Vâlcea, făcuse un transfer cu o pacientă de 47 de ani, cu hernie de disc, a fost dusă la spital la Vâlcea și se întorcea de la Vâlcea, la 23.45 s-a întâmplat accidentul, la Copăcioasa. Biciclistul nu a avut nici stop, lumini pe bicicletă, nici vestă reflectorizantă, s-a trezit pur și simplu cu el în față, nu-și explică cum, a încercat să-l evite, a ajuns pe partea opusă, dar l-a lovit. E deschis un dosar și se fac cercetări în cauză. Probabil astăzi o să efectuăm și o expertiză pe mașină”. a declarat Constantin Mitroi, directorul SAJ Gorj.

Acesta a mai declarat că ambulanța nu era în misiune și avea în funcțiune doar semnalele luminoase.

„Aveau doar semnalele luminoase, nu era în misiune ambulanța. Șoferul are aproximativ 56 de ani. Biciclistul a fost preluat, s-a dus și echipaj cu medic la fața locului, au avut resuscitare și l-au transportat în UPU și nu a răspuns la manevre. Echipajul care era acolo a acordat imediat ajutor la fața locului, a fost primul lucru pe care l-au făcut, au dat prin stație și am trimis o ambulanță de tip C la fața locului",

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă.