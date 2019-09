Un bordel plin de romance a fost inchis in Anglia

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile engleze au inchis un bordel in localitatea Plymouth, Marea Britanie, in care majoritatea prostituatelor erau romance. Proprietarul cladirii au dat asigurari politistilor ca chiriasii romani au plecat, iar el a schimbat yalele. De mai mult timp politistii au aflat, dupa ce mai multi vecini ai unei locuinte unde se practica prostitutia, despre asa zisa afacere a unui grup de romani. Acestia sustineau ca mai multi barbati au dat tarcoale zonei si au batut din usa in usa cautand locatia unde se ofera placeri interzise. Cuplurile ideale in functie de zodie. Aflati cu cine sunteti compatibil Cu toate ca prostitutia este legala in Anglia, daca actionezi pe cont propriu, dar poti sa iei pana la 10 ani de inchisoare da ...